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На высоте 103-го этажа: стеклянный пол аттракциона лопнул под ногами у туристов

13 июня 2019 г. 623
Фото: © shutterstock.com

В Чикаго прямо под ногами у туристов лопнул стеклянный пол знаменитого аттракциона Skydeck, расположенного на 103-м этаже небоскреба.

Аттракцион представляет собой несколько стеклянных балконов с прозрачным полом – посетители могут посмотреть вниз с высоты 442 метра.

Стекло лопнуло, когда на балконе находилась женщина с двумя детьми. Пол моментально покрылся множеством трещин, но не рассыпался, пишет Daily Mail.

В этот раз обошлось без пострадавших, отмечает издание. Однако проблемы с полом у Skydeck возникают не в первый раз – аналогичный инцидент случился в 2014 году. Впрочем, эксперты уверяют, что подобные происшествия на безопасность не влияют, поскольку трескается только верхний слой стекла, защищающий от повреждений основную толщину.

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