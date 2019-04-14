На Южном Урале коммунальщики устроили грязевую бурю

Коммунальные службы уральского города Аша выбрали оригинальный способ весенней уборки улиц. «Весь город как в тумане, в воздухе ощущается большая концентрация пыли. Почти всюду ходят сотрудники ЖКХ с ветродуями и перегоняют частицы грунта и мелкого мусора с места на место. Бригада работает без защитных масок и не обращает никакого внимания на прохожих, даже мамочек с детьми в колясках», — поясняет представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин. Его слова приводит издание znak.com.

Такая уборка проходит в городе не первый год, активисты отмечают, что о таком применении ветродуев в других российских регионах им ничего неизвестно, а потому опыт местных коммунальщиков в чем-то уникален. Сейчас в администрацию района направлено обращение с просьбой организовать уборку с использованием безвредных способов.