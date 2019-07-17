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Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро

17 июля 2019 г. 728
фото: shutterstock.com

Первый участок планируют сдать к 2023 году.

Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Сейчас на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов" рабочие монтируют ограждающие конструкции котлованов, на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. Работы по выносу инженерных коммуникаций ведутся на станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри".

Первый участок Коммунарской линии метро планируют сдать к 2023 году, его протяженность составит почти 16 км. С "Улицы Новаторов" можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии, а с "Севастопольского проспекта" — на станцию Московского центрального кольца Крымская. Со "Столбова" можно будет сделать пересадку на "Коммунарку" Сокольнической линии.  

В перспективе Коммунарскую линию могут продлить до станции "Нижегородска" Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк — Некрасовка.

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