Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов"

Стартовал первый этап строительства станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии столичного метро.

"Строители выполняют работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована", - рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Станция метро "Университет дружбы народов" будет находиться на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. Она входит в участок строящейся Коммунарской линии метрополитена. Выходы со станции будут расположены рядом с комплексом зданий Российского университета дружбы народов.

Участок Коммунарской линии планируется построить к 2023 году. На нем будут располагаться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов" (с пересадкой на Большую кольцевую линию), "Улица Строителей", "Академическая" (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку) и "Севастопольский проспект" (с пересадкой на Московское центральное кольцо).