Национальный космический центр построят в виде ракеты

Башня будет построена в виде трехгранной ракеты, устремленной в небо сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что это "достаточно красивый концепт".

Проект согласован, проведена подготовка территории и началось строительство фундамента.

Хуснуллин также сообщил, что большая часть цехов и зданий центра имени Хруничева сохранится – помещения модернизируют под новое производство и технопарки.

Национальный космический центр должен начать работу в 2022 году.