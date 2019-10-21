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Национальный космический центр построят в виде ракеты

21 октября 2019 г. 292
Фото: © stroi.mos.ru

Высота Национального космического центра составит 200 метров. Здание построят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Башня будет построена в виде трехгранной ракеты, устремленной в небо сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что это "достаточно красивый концепт".

Проект согласован, проведена подготовка территории и началось строительство фундамента.

Хуснуллин  также сообщил, что большая часть цехов и зданий центра имени Хруничева сохранится – помещения модернизируют под новое производство и технопарки.

Национальный космический центр должен начать работу в 2022 году.

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