Национальный парк под Самарой превратили в свалку

Мусор в национальный парк свозили с 1980-х годов. Сейчас в случившемся развбираются следователи.

В национальном парке "Самарская лука" обнаружена несанкционированная свалка. Ее обнаружили специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, которые проводили обследование территории села Рождествено (которое входит в границы нацпарка). Мусор в государственный природный парк долгое время сваливали жители ближайшего села.

"Свалка существует с 80-х годов прошлого века и образована, в основном, твердыми коммунальными отходами жителей села Рождествено. Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов", - сообщается на официальном сайте правительства Самарской области.

Администрации Рождествено совместно с регоператором ООО "Экостройресурс" поручено провести обваловку территории и организовать сбор и вывоз мусора из села, чтобы не допустить его попадания на несанкционированную свалку. Для рекультивации свалки предложено оформить заявку в федеральный проект "Чистая страна".

Отмечается, что чиновники, которые допустили случившееся, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В региональном управлении Следственного комитета уже начали проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников администрации, которые допустили халатное отношение к загрязнению территории национального парка, отметили в СК.