ГлавнаяГородНациональный парк под Самарой превратили в свалку

Национальный парк под Самарой превратили в свалку

17 апреля 2019 г. 277
фото: shutterstock.com

Мусор в национальный парк свозили с 1980-х годов. Сейчас в случившемся развбираются следователи. 

В национальном парке "Самарская лука" обнаружена несанкционированная свалка. Ее обнаружили специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, которые проводили обследование территории села Рождествено (которое входит в границы нацпарка). Мусор в государственный природный парк долгое время сваливали жители ближайшего села.

"Свалка существует с 80-х годов прошлого века и образована, в основном, твердыми коммунальными отходами жителей села Рождествено. Основной причиной образования свалки является транспортная удаленность села и отсутствие условий для организованного сбора отходов населения и лицензированного объекта размещения отходов", - сообщается на официальном сайте правительства Самарской области.

Администрации Рождествено совместно с регоператором ООО "Экостройресурс" поручено провести обваловку территории и организовать сбор и вывоз мусора из села, чтобы не допустить его попадания на несанкционированную свалку. Для рекультивации свалки предложено оформить заявку в федеральный проект "Чистая страна".

Отмечается, что чиновники, которые допустили случившееся, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В региональном управлении Следственного комитета уже начали проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников администрации, которые допустили халатное отношение к загрязнению территории национального парка, отметили в СК.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

У вас есть дача?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>