Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник главы Татарстана: задачи всегда должны быть за гранью

Татарстан сегодня по праву можно назвать локомотивом преобразований, которые происходят в формировании комфортной городской среды. Республика задает тон в развитии общественных пространств и не боится экспериментов.

Парки, которые сейчас создаются в Татарстане, по своему уровню не уступают столичным. И это заслуга, в том числе помощника президента Татарстана Рустама Минниханова - Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Именно она с 2015 года (тогда Наталия заняла свою должность) курирует это направление – увлеченно, амбициозно и успешно. А еще Наталия - одна из самых молодых управленцев в России: совсем недавно ей исполнилось 29 лет.

О том, как в республике зародился принцип соучаствующего проектирования, почему татарстанцев уже не удивить простыми вещами и о ближайших планах Наталия рассказала в интервью редакции Вести.Недвижимость.

- Татарстан можно назвать лидером по созданию комфортной городской среды. В этом году программа развития общественных пространств республики стала победителем международной премии Ага Хана. В конце октября Казань приняла World Urban Parks. Наталия, благодаря чему удается достигать таких результатов? Насколько сложно удержать заданную планку?

В этом большая заслуга руководства республики. Мне кажется, в других регионах многие реализуемые в Татарстане проекты назвали бы как минимум авантюрой, а как максимум - нереальными и дикими. Но именно из-за этой смелости и удается быть в числе лидеров. Задачи всегда должны быть за гранью - чтобы добиваться больших успехов, надо задавать себе непосильную планку.

Рустам Минниханов и Наталия Фишман-Бекмамбетова

Программа развития общественных пространств с ее принципами прямого контакта с жителями, совсем новыми не только для республики, но и для России, первое время воспринималась неоднозначно. Да, что уж там говорить, и мое появление в Татарстане изначально восприняли настороженно. Оно и понятно, приехала 24-летняя девочка, совсем посторонний человек для республики, сразу на должность помощника президента. Планы так бы и остались на уровне нереализованных амбиций, если бы не доверие мудрого и дальновидного руководителя Рустама Минниханова, не поддержка Анвара Залакова, который до последнего дня своей жизни оставался хранителем Татмелиорации, благодаря которому мы проделали колоссальную работу на водных объектах республики.

- Сколько сейчас в Татарстане реализуется проектов по благоустройству городских территорий и парков?

Мы начали работать в 2015 году. За пять лет благоустроили 372 объекта с учетом тех, которые достраиваем и сдаем прямо сейчас. Это скверы, набережные, площади и улицы по всей республике, во всех муниципалитетах, вне зависимости от того, город это, деревня или село. Если не брать в расчет инвестирование в парки бизнеса за все эти годы, то бюджет на благоустройство за это время составил менее 15 млрд рублей.

Горкинско-Ометьевский лес, Казань

В следующем году весной откроем вторую очередь набережной озера Кабан в Казани. Это важнейший проект для центра города и реализация первой очереди доказала, что он нужен людям.

Предстоит большая комплексная работа по преображению набережной реки Казанки, чья протяженность только в черте города составляет 22 километра. Планы по этому проекту мы с мэром Казани Ильсуром Метшиным и студией Orchestra design озвучили на конгрессе World Urban Parks.

- Как вообще в республике выбирают объекты для благоустройства? Есть ли здесь приоритетные направления? Или программа формируется на основе обратной связи от самих горожан?

В прошлом году мы ввели практику онлайн-опросов. Из 63 объектов, которые благоустраиваются в текущем году, 49 были выбраны жителями путем онлайн-голосования в 2018. В этом году татарстанцы выбирали общественные пространства, которые уже внесены в программу 2020 года.

- Чего сегодня больше всего хотят люди – велодорожки, фонтаны, зеленые зоны?

Запросы жителей везде разные. Например, если горожане хотят больше зелени и природы, то для сельских жителей в приоритете пространство, которое "как в городе, красивое и культурное".

Один из основных принципов программы развития общественных пространств в республике - соучаствующее проектирование. Когда жители выступают в роли заказчика и формируют техническое задание для архитекторов, а затем согласовывают разработанный проект.

Набережная "Кама", поселок Красный Ключ

За пять лет мы провели больше 170 проектных семинаров по всей республике, в которых участвовало более 15 тысяч татарстанцев.

- Часто ли возникают спорные моменты – например, надо вырубить деревья или снести какое-то здание, а люди против? Как поступаете в таких ситуациях?

В 2015 году произошел переломный момент, который и определил формат нашей последующей работы. "Случилась" ива в парке Урицкого. Подрядчик срубил столетнее дерево, которое мешало ему проложить дорожку. У многих казанцев с ним были связаны воспоминания. И начался народный бунт. Люди встали на защиту старого парка. История имела большой резонанс.

Именно тогда мы впервые встретились с жителями, чтобы обсудить проект обновления парка. Мы рассказали, каким видим его будущее. Горожане озвучили моменты, которые их не устраивают, что они хотели бы добавить. Так и появился принцип соучаствующего проектирования.

Парк "Семья", Нижнекамск

Иногда верными оказываются решения, продиктованные не рациональным подходом, но привычкой или ностальгией по прошлому. Например, логично прокладывать дорожки на основе протоптанных людьми, этот принцип применили в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке "Здоровье" в Альметьевске.

- С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации проектов благоустройств в первую очередь? Нехватка ресурсов, компетенций архитекторов и управленцев?

Со этими проблемами мы научились справляться. Производителей находим в Татарстане, обучаем своих архитекторов и проектировщиков. Местные власти учим грамотно ставить задачи, потому что от этого зависит многое, если не практически все.

Есть другая проблема – судьба проекта после обновления. В этом году по набережной озера Кабан прошлись вандалы. История закончилась хорошо: парни сами объявились, извинились за то, что разрисовали все баллончиком и пришли оттирать за собой. Но это не единичный случай вандализма.

После того, как мы заканчиваем работу, парки переходят на баланс муниципалитетов. И то, как и в каком состоянии содержатся объекты, иногда удручает.

Просто надеюсь, что большая часть населения республики ценит работу огромной команды и красоту, которая создается. Верю, что у людей, живущих в красивом месте, появляется запрос на поддержание уровня "красоты".

- Какой эффект дает программа общественных пространств?

Пять лет назад запрос жителей был – "сделайте хоть что-нибудь". Сейчас есть четкое понимание, что в парке должны быть зоны и для малышей, для собачников. Простыми вещами татарстанцев не удивить. Если для наших соседей из других регионов каждый современный, благоустроенный парк - событие, то для жителей республики уже привычная составляющая комфортной жизни.

- Как благоустройство отражается на экономике города (развитие малого бизнеса, туризма)? Можно ли оценить, сколько инвестиций притягивают вложенные средства?

В 2018 году мы благоустроили набережную и пляж "Камское море" в Лаишево, в 60 км от Казани. В том же году пляж побил рекорд в летний сезон, приняв за один день 20 тысяч посетителей. А международный фестиваль лэнд-арта на набережной "Солнечный Ик" в Муслюмово за неделю посетило более 5 тысяч человек, при том, что в самом селе живет всего 7 тысяч человек.

Туристическо-рекреационная зона "Пляж", Альметьевск

Сейчас набережная озера Кабан и парки сами по себе являются точками притяжения не только горожан, но и туристов. И все чаще эти объекты ассоциируются с Казанью, наряду с Кремлем, улицей Баумана, чак-чаком.

- В следующем году в вашей республике стартует масштабная программа благоустройства "Наш двор". Расскажите, на каком сейчас она этапе? Сколько дворов она затронет?

По решению Рустама Минниханова мы планируем за несколько лет благоустроить 5980 дворов многоквартирных домов по всей республике. На эти цели выделяются 50 млрд рублей. Будет два варианта наполнения дворов, которые условно можно назвать "основной" и "расширенный". И какой из вариантов будет реализован, зависит от самих жителей и их готовности взять на баланс свой двор.

Набережная "Солнечный Ик", село Муслюмово

В основную комплектацию входят ремонт подъездных дорог и парковочных мест, пешеходные дорожки, площадка ТКО, освещение, скамейки и урны, детская площадка для детей до 5 лет. В расширенной будут необязательные, но приятные бонусы. Спортивные площадки, воркаут, будут выделяться гранты для "активных дворов".

Мы собираемся встречаться с жителями каждого двора, чтобы обсудить, чего они хотят. Это колоссальная работа, но уверена, она того стоит.

- В конце октября в Казани прошли два важных события: Всемирный парковый конгресс World Urban Parks и Вторая российская молодежная архитектурная биеннале. Вы как помощник президента Татарстана выступали куратором обоих мероприятий. Какие главные выводы можете сделать по их итогам?

Конгресс World Urban Parks - событие для страны не столько имиджевое, сколько практическое. Площадка для обмена опытом. Он показал, что у Канады, Нью-Йорка, Лондона, Сингапура или в Казани - общие проблемы и задачи. Мы еще раз убедились, что проделанная нами работа и те подходы, на которых она базируется, находятся в русле современных мировых тенденций.

Вторая российская молодежная архитектурная биеннале - профессиональная история для архитектурного сообщества. Ее главная цель - помочь молодым архитекторам заявить о себе, показать свои возможности потенциальным заказчикам. Высокое качество работ финалистов подтвердили международные эксперты - члены жюри. Впереди важный этап реализации реальных проектов, которые молодые архитекторы получат в разработку от Татарстана.

Всемирный парковый конгресс World Urban Parks – 2019 прошел в Казани 18-20 октября. Он собрал более 130 спикеров и 1500 делегатов со всех пяти континентов. Главной темой стало развитие парков и городов в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан. Основные вопросы, которые в течение трех дней обсуждались иностранными и российскими экспертами: как придумать парк? как его создать? как им управлять? Отдельные треки были посвящены соучаствующему проектированию и обсуждению критериев оценки проектов в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Программной дирекцией конгресса выступило бюро Citymakers — эксперты в области городского развития и соавторы концепции и социокультурной программы парка "Зарядье" в Москве.