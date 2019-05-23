Назван самый дорогой город для свиданий

Самым дорогим городом для романтических свиданий оказался Цюрих, к таким выводам пришли авторы исследования Mapping The World's Prices 2019, подготовленного Deutsche Bank Research.

Аналитики оценили 54 города в 42 странах. В качестве критериев они обозначили поездку на такси, ужин или обед на двоих в пабе или ресторане, безалкогольные напитки, два билета в кино и пару бокалов пива. В Цюрихе такой набор обойдется в 202 доллара. Сам швейцарский город также возглавляет рейтинг Deutsche Bank по качеству жизни.

Среди дорогих городов для свиданий оказались Осло, здесь за стандартный набор придется заплатить почти 164 доллара, Копенгаген – почти 158 долларов, Токио – выше 148 долларов и Нью-Йорк – почти 143 доллара.

Недорого организовать свидание в Мумбаи, Стамбуле, Буэнос Айресе и Каире – порядка 42-44 долларов. В Москве свидание обойдется 70,6 долларов. Это 37 место в рейтиге дорогих свиданий.