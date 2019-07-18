Назван самый вертикальный город планеты

Москва стала второй в мире по числу высотных зданий.

Южнокорейский Сеул стал городом-лидером по числу высотных зданий. В нем насчитывается свыше 16,3 тыс объектов, высота которых превышает 35 метров, передает Prian.ru со ссылкой на исследование Emporis.

Вторую строчку в рейтинге заняла Москва. В российской столице свыше 12,3 тыс высотных зданий. Тройку лидеров замыкает китайский Гонконг, в нем почти 8 тыс строений, высота которых больше 35 метров. При этом, Гонконг является лидером по количеству небоскребов (ред.- здания выше 150 метров), их в городе насчитывается 355.

Самым высоким зданием в мире остается дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, его высота достигает 828 метров. Отмечается, что сейчас в Дубае строится одновременно полсотни небоскребов – это рекордный показатель в мире.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что в Москва-Сити будут строить самый высокий в Европе жилой небоскреб. Название небоскреба - One Tower, его высота 405 метров. По данным компании Savills, в Москве каждый день покупается квартира в небоскребе.