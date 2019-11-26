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Названы города, где жители больше всего довольны магазинами у дома

26 ноября 2019 г. 370
фото: shutterstock.com

Первое место рейтинга заняло Кудрово в Ленинобласти. Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла.

Большинство россиян высоко оценивают доступность магазинов шаговой доступности: на 8,3 балла из 10 возможных. Лучше всего дела с магазинами у дома обстоят в Кудрово, Северске и Ейске, выяснили аналитики Domofond.ru.

В исследование приняли участие 90 тыс человек из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.

"Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию Вести. Недвижимость.

Первое место рейтинга заняло Кудрово (Ленинградская область). Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла. На втором месте – Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Тройку лидеров замыкает Ейск (Краснодарский край), который уступил Северску сотые доли балла ниже.

В десятку лидеров также вошли Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов и Долгопрудный. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.

10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

-

-

Кудрово

Ленинградская область

9,3

2

-

-

Северск

Томская область

9,2

3

8,6

0,6

Ейск

Краснодарский край

9,2

4

-

-

Жуковский

Московская область

9,1

5

9,4

-0,3

Новочебоксарск

Чувашия

9,1

6

8,8

0,2

Калининград

Калининградская область

9

7

8,8

0,2

Сургут

Ханты-Мансийский АО

9

8

8,9

0,1

Набережные Челны

Татарстан

9

9

8,5

0,4

Глазов

Удмуртия

8,9

10

-

-

Долгопрудный

Московская область

8,9


Хуже всего дела с магазинами шаговой доступности обстоят в городе Свободный (Амурская область). Горожане оценили магазины у дома на 6,9 балла.  Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.

10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

200

-

-

Свободный

Амурская область

6,9

199

-

-

Якутск

Якутия

7,3

198

8,4

-0,8

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

7,6

197

8,0

-0,3

Арзамас

Нижегородская область

7,7

196

-

-

Сарапул

Удмуртия

7,7

195

8,3

-0,6

Владивосток

Приморский край

7,7

194

8,6

-0,9

Минеральные Воды

Ставропольский край

7,7

193

8,3

-0,5

Шахты

Ростовская область

7,8

192

8,7

-0,9

Киселевск

Кемеровская область

7,8

191

-

-

Севастополь

Севастополь

7,8

В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место с 8,2 баллами. Отмечается, что в целом жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.

 

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