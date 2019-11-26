Названы города, где жители больше всего довольны магазинами у дома

Первое место рейтинга заняло Кудрово в Ленинобласти. Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла.

Большинство россиян высоко оценивают доступность магазинов шаговой доступности: на 8,3 балла из 10 возможных. Лучше всего дела с магазинами у дома обстоят в Кудрово, Северске и Ейске, выяснили аналитики Domofond.ru.

В исследование приняли участие 90 тыс человек из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.

"Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию Вести. Недвижимость.

Первое место рейтинга заняло Кудрово (Ленинградская область). Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла. На втором месте – Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Тройку лидеров замыкает Ейск (Краснодарский край), который уступил Северску сотые доли балла ниже.

В десятку лидеров также вошли Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов и Долгопрудный. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.

10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 - - Кудрово Ленинградская область 9,3 2 - - Северск Томская область 9,2 3 8,6 0,6 Ейск Краснодарский край 9,2 4 - - Жуковский Московская область 9,1 5 9,4 -0,3 Новочебоксарск Чувашия 9,1 6 8,8 0,2 Калининград Калининградская область 9 7 8,8 0,2 Сургут Ханты-Мансийский АО 9 8 8,9 0,1 Набережные Челны Татарстан 9 9 8,5 0,4 Глазов Удмуртия 8,9 10 - - Долгопрудный Московская область 8,9



Хуже всего дела с магазинами шаговой доступности обстоят в городе Свободный (Амурская область). Горожане оценили магазины у дома на 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.

10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 200 - - Свободный Амурская область 6,9 199 - - Якутск Якутия 7,3 198 8,4 -0,8 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 7,6 197 8,0 -0,3 Арзамас Нижегородская область 7,7 196 - - Сарапул Удмуртия 7,7 195 8,3 -0,6 Владивосток Приморский край 7,7 194 8,6 -0,9 Минеральные Воды Ставропольский край 7,7 193 8,3 -0,5 Шахты Ростовская область 7,8 192 8,7 -0,9 Киселевск Кемеровская область 7,8 191 - - Севастополь Севастополь 7,8

В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место с 8,2 баллами. Отмечается, что в целом жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.