Названы города, где жители больше всего довольны магазинами у дома

Первое место рейтинга заняло Кудрово в Ленинобласти. Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла.
Большинство россиян высоко оценивают доступность магазинов шаговой доступности: на 8,3 балла из 10 возможных. Лучше всего дела с магазинами у дома обстоят в Кудрово, Северске и Ейске, выяснили аналитики Domofond.ru.
В исследование приняли участие 90 тыс человек из 200 городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение "Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.
"Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию Вести. Недвижимость.
Первое место рейтинга заняло Кудрово (Ленинградская область). Местные жители оценили доступность магазинов у дома на 9,3 балла. На втором месте – Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Тройку лидеров замыкает Ейск (Краснодарский край), который уступил Северску сотые доли балла ниже.
В десятку лидеров также вошли Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов и Долгопрудный. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.
10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
-
|
-
|
Кудрово
|
Ленинградская область
|
9,3
|
2
|
-
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
9,2
|
3
|
8,6
|
0,6
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
9,2
|
4
|
-
|
-
|
Жуковский
|
Московская область
|
9,1
|
5
|
9,4
|
-0,3
|
Новочебоксарск
|
Чувашия
|
9,1
|
6
|
8,8
|
0,2
|
Калининград
|
Калининградская область
|
9
|
7
|
8,8
|
0,2
|
Сургут
|
Ханты-Мансийский АО
|
9
|
8
|
8,9
|
0,1
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
9
|
9
|
8,5
|
0,4
|
Глазов
|
Удмуртия
|
8,9
|
10
|
-
|
-
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
8,9
Хуже всего дела с магазинами шаговой доступности обстоят в городе Свободный (Амурская область). Горожане оценили магазины у дома на 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.
10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
200
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
6,9
|
199
|
-
|
-
|
Якутск
|
Якутия
|
7,3
|
198
|
8,4
|
-0,8
|
Комсомольск-на-Амуре
|
Хабаровский край
|
7,6
|
197
|
8,0
|
-0,3
|
Арзамас
|
Нижегородская область
|
7,7
|
196
|
-
|
-
|
Сарапул
|
Удмуртия
|
7,7
|
195
|
8,3
|
-0,6
|
Владивосток
|
Приморский край
|
7,7
|
194
|
8,6
|
-0,9
|
Минеральные Воды
|
Ставропольский край
|
7,7
|
193
|
8,3
|
-0,5
|
Шахты
|
Ростовская область
|
7,8
|
192
|
8,7
|
-0,9
|
Киселевск
|
Кемеровская область
|
7,8
|
191
|
-
|
-
|
Севастополь
|
Севастополь
|
7,8
В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место с 8,2 баллами. Отмечается, что в целом жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.