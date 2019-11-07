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Названы города планеты с лучшим медицинским обслуживанием

7 ноября 2019 г. 360
фото: shutterstock.com

Самыми успешными с точки зрения системы здравоохранения и медобслуживания стали Токио, Бостон, Лондон, Париж и Сеул, сообщает Prian.ru со ссылкой на международного цифрового оператора в сфере здравоохранения Medbelle.

Уточняется, что аналитики проанализировали большое число факторов, которые в конечном счете влияют на медицинское обслуживание. К примеру, эксперты учитывали качество медицинского образования, количество больничных коек, выживаемость при онкологических заболеваниях, распространенность и стоимость лекарств, удовлетворенность пациентов и другие.

Все эти факторы были поделены на три большие категории: инфраструктура, качество медицинской помощи и доступность.  В итоге получился список городов, которые предлагают лучшее общее медицинское обслуживание, а также создают ориентир для развития медицинского образования, доступности и инфраструктуры.

В ТОП-10 вошли Токио, Бостон, Лондон, Париж, Сеул, Мюнхен, Мельбурн, Амстердам, Базель и Берлин. На последних позициях оказались Краков, Прага и Дубай.

С позиции развитости медицинской инфраструктуры в тройку лучших городов вошли Бостон, Лондон и Базель. С точки зрения качества обслуживания – Токио, Киото и Инчхон. Самые доступные города по стоимости медицинских услуг оказались во Франции: Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Ницца.

 

 

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