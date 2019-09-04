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Названы города России с самым грязным воздухом

4 сентября 2019 г. 641
фото: shutterstock.com

Больше половины городов с самым загрязненным воздухом находятся в Сибири. 

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом. Данные об этом содержатся в проекте доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте министерства.

Больше всего городов с грязным воздухом министерство нашло в Сибири. "Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе", - отмечается в документе.

Самыми неблагополучными с точки зрения воздуха являются - Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Отмечается, что Искитим и Абакан попали в этот рейтинг впервые, а Ангарск вернулся в него спустя 14 лет. По данным Минприроды, в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживают в общей сложности 5,1 млн человек.

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