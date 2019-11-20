Названы имена финалистов программы Архитекторы.рф

С декабря по май участники программы пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы.

Двадцатого ноября были объявлены имена 100 финалистов офлайн-программы Архитекторы.рф, сообщили организаторы программы.

"В число финалистов вошли архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна городской среды из 62 городов. Лидерами по количеству участников, помимо Москвы, стали Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск", - говорится в сообщении. Полный список финалистов опубликован здесь.

С декабря по май участники программы пройдут обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы.

Между офлайн-модулями обучение будет проходить онлайн в формате лекций и вебинаров. Преподавателями выступят профильные эксперты, руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Также к программе будут привлечены выпускники первого года. Первый образовательный модуль программы "Современная городская среда" стартует 8 декабря в Москве.

Программа "Архитекторы.рф" реализуется компанией "Дом.РФ" по поручению президента РФ Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих. Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.