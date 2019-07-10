Названы курортные города с самым дешевым съемным жильем

Самые доступные арендные квартиры в Туапсе, Евпатории и Судаке, сутки проживания в них в среднем обойдутся в 1,4-1,7 тыс рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные "Авито Недвижимость".

"Туапсе предлагает самые доступные "однушки" у моря - в среднем за 1 430 рублей в сутки. На втором и третьем местах - Евпатория (1 640 рублей) и Судак (1 710 рублей)", - говорится в сообщении.

Дороже всего снять жилье в Ялте. Цена за однокомнатную квартиру здесь в среднем составляет 2,3 тыс рублей. На втором месте Сочи: 2 тыс рублей придется заплатить здесь за аренду однушки в сутки.

Причем чем выше туристический поток и ближе квартира к морю, тем выше цена. Так, например, за хороший вид однушки придется доплатить от 8,1% в Туапсе до 47,1% в Феодосии. За вид из двухкомнатной квартиры придется заплатить от 3,8% в Севастополе до 52,2% в Судаке.

Несмотря на дорогое жильё, туристический поток в Крым после открытия движения по мосту вырос на 30% и увеличился на 76% за последние пять лет. Свой рекорд установил и Краснодарский край, который в прошлом году посетили более 17 млн человек. В 2019 году может быть превзойден и этот результат.