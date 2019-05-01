Названы лучшие города мира для студентов

Москва стала второй в рейтинге лучших городов мира для студентов.

Российская столица заняла второй место в мировом рейтинге лучших городов для жизни студентов. Первое место досталось Праге. Рейтинг составил AppJobs - популярный портал и приложение, которое помогает студентам найти временную работу в своем городе.

Аналитики оценивали города по нескольким критериям: это общее количество высших учебных заведений в городе, число вакансий для студентов с частичной занятостью, стоимость аренды квартиры. Также эксперты учитывали, как часто в городе проходят концерты и другие культурные мероприятия. В расчет даже взяли стоимость бокала пива.

Оказалось, что лучше всего студентам живется в Праге. Здесь можно снять квартиру за 579 евро, бокал пива обойдется в 1,2 евро. Здесь же предлагается больше всего вакансий для студентов и развлекательных мероприятий – 261 и 151 соответственно.

Аренду жилья в Москве оценили в 796 евро, а бокал пива – в 3,5 евро. В российской столице есть 42 вакансии с частичной занятостью. И еще в Москве можно посетить 300 культурных мероприятий. Тройку лидеров замыкает Берлин. В десятку также вошли: Пекин, Монреаль, Тайбэй, Манчестер, Токио, Вена и Сеул.

Ранее сообщалось, что на аренду однокомнатной квартиры у российских студентов уходит больше половины зарплаты, на аренду комнаты чуть больше трети. Труднее всего московским студентам: после оплаты аренды жилья у них остается около 15% от ежемесячной зарплаты. Не спасает и то, что в Москве доходы студентов в 1,5 выше общероссийских показателей.