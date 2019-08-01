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Названы лучшие места для отдыха мужской компанией

1 августа 2019 г. 1002

Эксперты выяснили, куда едут мужчины, чтобы отдохнуть без женщин и детей.

Самым популярным городом для чисто мужской компании стал Петербург. В пятерку вошли также Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Популярными мужскими местами также стали озеро Банное в Башкирии, поселок Ильинский Олонецкого района, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии и Кисловодск Ставропольского края.

Наиболее дешево отдых обойдется в Бахчисарае – примерно 1,2 тысячи рублей в сутки. Дороже всего отдохнуть придется в Медвежьегорске – ночь обойдется в 7,7 тысячи рублей.

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