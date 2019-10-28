Названы лучшие молодые архитекторы России

В Иннополисе в Татарстане подвели итоги Второй Российской молодежной архитектурной биеннале.

В этом году участникам предлагали разработать проекты реновации двух промзон Казани - территории бывшего завода "Сантехприбор" и портового элеватора. Из 30 финалистов жюри выбрало четырех победителей, которые получили золотые и серебряные награды, сообщили организаторы мероприятия.

Золотой приз в номинации "Территория бывшего завода "Сантехприбор" получил московский архитектор Александр Аляев, серебро досталось бюро "КБ 11" из Уфы. В номинации "Портовый элеватор" золотой награды удостоен проект московского творческого объединения "Лето". Серебряный приз присужден другому московскому проекту бюро Megabudka.

Еще четыре проекта удостоены специальных призов. Так, специальный приз Минстроя РФ получил Илья Ободовский (Симферополь). Специальный приз правительства Татарстана вручили Ксении Воробьевой (Москва). Специальными упоминаниями жюри отмечены проекты Архитектурного бюро ХВОЯ (Санкт-Петербург) и архитектора Азата Ахмадуллина (Уфа).

"Наиболее важным критерием оценки проектов для нас была их реализуемость, четкое понимание того, какие элементы застройки можно сохранить, какие можно не сохранять, какие можно трансформировать для того, чтобы обеспечить по-настоящему устойчивое долгосрочное развитие территории", - сказал куратор молодежной архитектурной биеннале Сергей Чобан. Дискуссия по поводу выбора победителей была сложной, отметил он.

"Мы по сути создаем каталог решений, который будем использовать и для иных аналогичных объектов. Мы намерены заказать реальные проекты у всех победителей и обладателей специальных призов", - добавила директор биеннале Наталия Фишман-Бекмамбетова.

В этом году в рамках биеннале впервые состоялся конкурс для учащихся 9–10 классов российских школ. Юные участники представили собственные архитектурные проекты - школу, в которой им самим хотелось бы учиться. Победителями стали Василий Говорун из школы 2054 (Москва; Серебряный приз) и Альмира Фаттахова из Детской архитектурной школы ДАШКА (Казань; Золотой приз).