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Названы лучшие российские города для жизни с детьми

12 ноября 2019 г. 1393
Фото: © shutterstock.com

Россияне оценили свои города с точки зрения проживания в них с детьми. Среди критериев, по которым происходила оценка, - хорошие детсады и школы, площадки для игр и поликлиники.

Самым комфортным городом, как и в прошлом году, стала Москва, говорится в исследовании портала Domofond.  Столица набрала 8 из 10 баллов. На втором месте Тюмень, которая за год поднялась с пятого. Тройку лидеров замыкают Мытищи, набравшие 7,8 балла.

В десятку комфортных для детей городов вошли Дмитров, Реутов, Химки, Королев, Набережные Челны, Долгопрудный и Муром.

Самым некомфортным городом для проживания в нем с детьми стал Каменск-Шахтинский, набравший всего 4,3 балла. На втором месте с конца – Шахты и Свободный, каждый набрал по 4,5 балла.

В аутсайдерах оказались Махачкала, Серов, Новочеркасск, Кинешма, Ленинс-Кузнецкий, Михайловск и Мурино.

Если брать только мегаполисы, следующим после Москвы по детскому комфорту стал Петербург – 7,4 балла. Красноярск набрал 7,2 балла, Новосибирск – 7,1 балла. По семь баллов у Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На последнем месте среди миллионников – Омск, жители оценили свой город на 6,4 балла. На отсутствие детских площадок жалуются жители Челябинска, а в Волгограде просто "нет ничего для детей".

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