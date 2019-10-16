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Названы любимые россиянами европейские города

16 октября 2019 г. 413
Фото: © shutterstock.com

Курорт в Черногории стал самым популярным среди россиян европейским городом.

Почти 7% билетов в Европу, купленных россиянами в 2019 году, оказались в город Тиват в Черногории, говорится в исследовании сервиса "Туту.ру". Слетать туда и обратно в среднем стоит 22 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказалась Прага – туда слетали 4,8% россиян, на третьем – Барселона, 2,8%.

Также наши сограждане летали в Бургас, Ларнаку, Париж, Ригу и Берлин.

Ранее российских туристов спросили, в каком городе у них был самый скучный отпуск. Большинство проголосовало за Хельсинки.

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