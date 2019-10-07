Названы победители проектов по благоустройству конкурса "Город: детали"

Десять самых ярких работ в трех номинациях выбрало экспертное жюри более чем из 140 идей.

В Москве завершилась выставка-презентация "Город: детали", которая проходила с 3 по 5 октября на ВДНХ. В рамках мероприятия были названы победители лучших городских проектов.

На выставке было представлено более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса от ведущих российских и зарубежных компаний. Площадь интерактивной экспозиции превысила 15 тыс кв м. Гостей ждала деловая программа, фуд-маркет, концерты, киносеансы о современной Москве и красочный световой перформанс. Выставка объединила дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан.

Десять самых ярких работ в трех номинациях выбрало экспертное жюри более чем из 140 идей. Также был учрежден специальный приз жюри. Все проекты-победители рекомендованы к реализации на улицах города. Проекты на конкурс прислали жители 22 городов. Среди них – Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Белгород, Владикавказ, а также Минск и Алматы.

Авторы – не только дизайнеры и архитекторы, но еще студенты школ дизайна и архитектурные бюро. Самым молодым участником стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева, ученица гимназии. Она спроектировала детскую площадку. Самой популярной оказалась категория "Уличная мебель" - было прислано 68 работ. В номинации "Арт-объект" - 45 работ, "Детская площадка" - 27 работ.

Участники прислали проекты "умных" скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи wi-fi, причем часто эти предметы объединены в целые ансамбли малых архитектурных форм (МАФ).

В номинации "Детская площадка" первое место заняла Екатерина Никитина, Петербург. Ее работа – это игровая зона для детей разных возрастов. Победителем номинации "Арт-объект" стала работа "Маяк" Анны Бычковой, Москва. Это интерактивный объект, который сможет стать местом, где жители будут проводить время

В номинации "Уличная мебель" победил проект Эльдара Хасанова из Алма-Аты. Он придумал антивандальный, эргономичный "Урбан-трон", с помощью которого можно укрыться от ветра и шума. Специальный приз жюри получила Элина Парамонова из Москвы. Она предложила создать новые пешеходные переходы, которые повысят качество городской среды.

В жюри вошли полтора десятка российских и иностранных специалистов, в том числе - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор европейской компании-производителя малых архитектурных форм MMCITE Дэвид Карасек, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова, генеральный директор компании "МАФ: маркет" Дмитрий Буров, выступающий председателем жюри.