Названы популярные места для любительской рыбалки

Самым популярным российским регионом для любителей рыбалки стала Карелия. В тройку вошли также Крым и Байкал.

На четвертом месте оказалась Астраханская область, пятое поделили Ленинградская область и Краснодарский край, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Tvil.ru.

Интерес рыбаков к Карелии объясняется тем, что регион знаменит своей форелью. Там много озер, на которые регулярно выезжают рыбаки. Кроме того, туроператоры предлагают специализированные туры в Карелию для любителей рыбной ловли.

За Карелию отдали голоса 46 процентов участников опроса. У Крыма и Байкала по 12 процентов, у Астраханской области – 10, у Ленобласти и Краснодарского края – по 6 процентов.