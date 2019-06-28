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Названы популярные места для любительской рыбалки

28 июня 2019 г. 167
Фото: © shutterstock.com

Самым популярным российским регионом для любителей рыбалки стала Карелия. В тройку вошли также Крым и Байкал.

На четвертом месте оказалась Астраханская область, пятое поделили Ленинградская область и Краснодарский край, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Tvil.ru.

Интерес рыбаков к Карелии объясняется тем, что регион знаменит своей форелью. Там много озер, на которые регулярно выезжают рыбаки. Кроме того, туроператоры предлагают специализированные туры в Карелию для любителей рыбной ловли.

За Карелию отдали голоса 46 процентов участников опроса. У Крыма и Байкала по 12 процентов, у Астраханской области – 10, у Ленобласти и Краснодарского края – по 6 процентов.

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