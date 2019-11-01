Названы популярные направления для путешествий с детьми на новогодние каникулы

Специалисты определили самые востребованные туристические направления среди россиян, которые собираются отметить Новый год с детьми.

Самым популярным направлением на новогодние каникулы стали ОАЭ, говорится в рейтинге, составленном турагентством TUI. На втором месте Таиланд, куда можно улететь из Москвы и еще 12 российских регионов. Замыкает тройку лидеров доступная в ценовом плане Турция.

Далее идет внутренний туризм – у семей с детьми популярен зимний отдых в России. Кроме того, зимние праздники россияне предпочитают проводить в Болгарии, Андорре, Иордании, на Кипре, в Израиле и Испании.