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Названы популярные российские курорты для новогодних каникул

18 ноября 2019 г. 417
Фото: © shutterstock.com

Эксперты составили рейтинг курортов России, куда туристы собираются поехать отдыхать на новогодние праздники.

Самым популярным курортом стала крымская Ялта. Стоимость проживания там составит 28161 рубль за ночь, в среднем туристы едут туда на 5,7 ночи, говорится в исследовании Tvil.ru.

На втором месте Севастополь (2499 рублей за ночь), на третьем – Сочи (3195 рублей за ночь).

Самым дорогим курортом стала Алушта – проживание там обойдется в 3454 рубля. Дешевле всего отдых будет в Анапе – 1932 рубля за ночь.

В десятку популярных курортов вошли также Феодосия, Геленджик, Кисловодск, Алупка и Судак.

В среднем россияне планируют отдыхать на отечественных курортах в Новый год от 3 до 6 ночей и потратят на проживание от 1,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки.

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