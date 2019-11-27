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Названы российские города с высоким качеством жизни

27 ноября 2019 г. 5946
Фото: © shutterstock.com

Специалисты проанализировали отзывы жителей 78 российских городов и определили город с лучшим качеством жизни.

Чемпионом по качеству жизни стала Казань. Второе место у Грозного, на третьем Тюмень. Четвертое место у Краснодара, замыкает пятерку Москва. У Петербурга – шестое место, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

В десятку вошли Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Последние два места в рейтинге занимают Махачкала и Улан-Удэ.

В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.

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