Названы самые грязные и самые чистые регионы России

Экологи общественной организации "Зеленый патруль" составили рейтинг самых чистых и грязных регионов России, оценив обстановку в регионах по нескольким индексам. Это природо-охранный индекс, промышленно-экологический индекс, социально- экологический индекс и сводный индекс. Документ размещен на сайте организации.

По итогам исследования выяснилось, что хуже всего дела обстоят в Свердловской Челябинской, Иркутской, Тульской, Нижегородской, Оренбургской областях, Красноярском и Забайкальском крае, в Подмосковье и Якутии.

Эксперты пояснили, что одной из главных проблем является то, что данные регионы не могут запустить мусорную реформу.

Мусорная реформа в России продолжает буксовать, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные в рамках реформы, отметил председатель правления "Зеленого патруля", эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин.

"Вместо создания технопарков по переработки отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора", - сказал он.

Также россияне жалуются на загрязнение воздуха. В "Зеленый патруль" весной поступили жалобы на загрязнение воздуха из Приморья, Иркутской области и Самарской области, из многих городов Урала, Кемеровской области и других регионов. Это негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов, добавил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область и Магаданская область.

Весной Зеленый патруль" назвал самые чистые регионы по итогам зимы. Ими также были признаны Тамбовская область и Алтайский край.

Пятого июня в России отмечают День эколога. День окружающий среды был установлен ООН в 1972 году и ежегодно отмечается 5 мая во всём мире. В 2019 году День эколога отпразднуют в России двенадцатый раз.