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Названы самые хамские города России

21 мая 2019 г. 242
фото: shutterstock.com

Пермь стала столицей хамства. Москва в пятерке лидеров.

Самыми хамскими городами России признаны Пермь, Челябинск и Саратов. Рейтинг составило маркетингового агентства Zoom Market, проведя социологический опрос. Результаты размещены на сайте компании.

Эксперты проанализировали распространенность хамства в 27 городах России. Опрос проводился в мае, в нем приняли участие 3240 человек. Респондентам задавали три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?

Москва заняла четвертое место, пятерку лидеров замыкает Брянск. В десятку самых хамских российских городов также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар. Самыми вежливыми города оказались Владивосток, Санкт-Петербург и Новосибирск, они заняли нижние строчки рейтинга.  

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%). Нередко россияне сталкиваются с хамством в точках общественного питания (23%), на улице (19%) и в  транспорте (16%). Реже - в муниципальных учреждениях (4%).

 

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