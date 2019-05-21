Названы самые хамские города России

Самыми хамскими городами России признаны Пермь, Челябинск и Саратов. Рейтинг составило маркетингового агентства Zoom Market, проведя социологический опрос. Результаты размещены на сайте компании.

Эксперты проанализировали распространенность хамства в 27 городах России. Опрос проводился в мае, в нем приняли участие 3240 человек. Респондентам задавали три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?

Москва заняла четвертое место, пятерку лидеров замыкает Брянск. В десятку самых хамских российских городов также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар. Самыми вежливыми города оказались Владивосток, Санкт-Петербург и Новосибирск, они заняли нижние строчки рейтинга.

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%). Нередко россияне сталкиваются с хамством в точках общественного питания (23%), на улице (19%) и в транспорте (16%). Реже - в муниципальных учреждениях (4%).