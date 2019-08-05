Названы самые популярные в Instagram места Москвы

Столичные власти отследили хештеги в Instagram и выяснили, какие достопримечательности пользуются наибольшей популярностью у пользователей соцсети.

Красная площадь – очень популярное у туристов место, с хештегами оттуда суммарно опубликовано более 4,13 миллиона фото и видео, говорится на официальном портале мэра Москвы. Ставшая знаменитой после чемпионата мира по футболу 2018 года Никольская улица, расположенная рядом с Красной площадью, собрала более 80 тысяч публикаций.

Однако Красная площадь – не самое популярное место в российской столице: ММДЦ "Москва-Сити" обогнал ее, собрав 4,8 миллиона публикаций.

У ВДНХ – 1,9 миллиона публикаций. 840 тысяч – у Арбата, 800 тысяч у здания МГУ на Воробьевых горах и 333,5 тысячи у Большого театра.

Пользуются популярностью у пользователей Instagram и столичные парки – "Коломенское" и "Царицыно", а также музей-усадьба "Измайлово".

Чуть реже в встречаются фотографии парка Победы на Поклонной горе (118 тысяч постов) и Триумфальной арки, расположенной посередине Кутузовского проспекта в Москве (55 тысяч публикаций).