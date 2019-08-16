Названы самые привлекательные для жизни города России

Больше всего россияне хотели жить в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, говорится в исследовании "Авито-Недвижимость".

Аналитики выяснили, в каких городах россияне больше всего хотят купить квартиру. Самыми востребованными (и одновременно самыми дорогими) стали Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в двух столицах россияне искали жилье в 1,5 раза чаще, чем в Казани, которая стала третьей в рейтинге привлекательных городов России. В пятерку также вошли Уфа и Краснодар. Россияне также активно интересовались недвижимостью в этих городах.

Наименее привлекательным городом для жизни (из 23 анализируемых) стал Тольятти. Среди менее востребованных городов оказались Тюмень и Ижевск.

В целом, по данным аналитиков, за год активность россиян в решении квартирного вопроса возросла на 46% (настолько увеличилось число запросов по слову "квартира").

Одновременно с ростом интереса к покупке недвижимости, выросли и цены на нее. Так, за год стоимость жилья увеличилась по всей России в среднем на 6% до 58,8 тыс рублей за кв м. Особенно сильно жилье подорожало в Казани (14,3%) и Санкт-Петербурге (11,3%). Также в первую пятёрку по росту цен попали Тюмень (11%), Новосибирск (9,9%) и Иркутск (9,7%).

Самое доступное жилье в Челябинске. За год цена выросла только на 2,8% до 39,7 тыс рублей за кв м.

Самым дорогим городом традиционно стала Москва. Стоимость кв м здесь аналитики оценили в 206,3 тыс рублей. Однако, несмотря на такой ценник, столица остаётся наиболее привлекательным городом для жизни.