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Названы страны с самым быстрым Интернетом

10 июля 2019 г. 1619
Фото: © shutterstock.com

Страной с самым быстрым Интернетом стал Тайвань – жители государства пользуются Сетью со скоростью 85 Мбит/с. На втором месте – Сингапур.

Россия опустилась в рейтинге Worldwide broadband speed league с прошлогоднего 47-го на 54-е место, при этом показатель вырос с 13,5 до 14,9 Мбит/с.

Самая высокая концентрация стран с высокоскоростным или широкополосным Интернетом - в Европе. Самый же быстрый в ЕС Интернет – на нормандском острове Джерси: 67,5 Мбит/с, он на третьем месте рейтинга.

Четвертое место по скорости Интернета у Швеции, замыкает пятерку Дания. Далее идут Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Сан-Марино.

Белоруссия на 57-м месте, Украина  - на 81-м, Грузия – на 88-м, Армения – на 110-м, Казахстан – на 113-м, Азербайджан – на 141-м, Кыргызстан – на 155-м.

На последнем месте рейтинга – Йемен, где скорость Интернета составила в 2019 году 0,38 Мбит/с.

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