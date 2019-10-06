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Названы страны, в которых можно пережить апокалипсис

6 октября 2019 г. 665
Фото: © shutterstock.com

Ученые назвали страны, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией.

Открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для человечества, полагают в новозеландском университете Отаго. В случае апокалиптической вспышки у многих не будет ни единого шанса на спасение, если они не окажутся в нужном месте.

В итоге ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. Самыми безопасными стали Австралия, Новая Зеландия и Исландия – благодаря своему островному положению.

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