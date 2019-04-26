Не по фэншую: блогер заплатит 30 тысяч долларов за критику здания Захи Хадид

В Китае суд арестовал блогера за критику комплекса, построенного по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид.

Комплекс Soho состоит из трех изогнутых башен, которые, по мнению владельца новостного блога, пронизаны ядовитой энергетикой, поскольку при их строительстве были нарушены все правила фэншуй, пишет РБК.

Собственник здания подал в суд на блогера, которому теперь придется не только выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный репутации комплекса, но и публично извиниться.

Заха Хадид входила в число самых влиятельных архитекторов в мире. Ее здания отличает футуристический облик и "устричные" формы, благодаря которым грани словно перетекают друг в друга.