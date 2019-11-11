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Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

11 ноября 2019 г. 474
Фото: © shutterstock.com

Составлен рейтинг промышленных городов России, из которых бегут жители. Впрочем, в рейтинг попали и города, где наоборот население растет, но их, тем не менее, тоже считают жуткими.

На седьмом месте в рейтинге, составленном "РИА Недвижимость" расположился симпатичный среднерусский город Иваново. Проблема города в том, что он пустеет – жители из-за безработицы уезжают в Москву, и, по мнению экспертов, Иваново полностью опустеет до 2100 года.

Шестое место у Омска, который, судя по известному мему, даже не стоит пытаться покинуть. Однако получается это у многих – ежегодно из города уезжают навсегда 10 тысяч человек.

Пятую строчку занял город Артем в Приморье, занимающий и пятое место среди российских городов по количеству краж.  

Исчезновение грозит и чукотскому городу Певек – он на четвертом месте рейтинга. 4 тысячи жителей города, расположенного на границе моря и абсолютной пустоты, кормятся за счет порта. Еще 10 лет назад Певек насчитывал 13 тысяч жителей. В городе высокие цены и низкие зарплаты, зато нет проблем с экологией.  

Третье место у Норильска, который не может похвастаться ни хорошим климатом, ни экологической обстановкой. Правда, население в городе растет – это обусловлено высокими зарплатами. При этом в Норильске летом может идти снег и высокий уровень преступности.

На втором месте Воркута – самый быстровымирающий город страны. Жители Воркуты пытаются подарить свои квартиры властям, потому что продать их невозможно, а содержать дорого, и покидают город.  

А на первом месте рейтинга – Магнитогорск, самый загрязненный город России. Экологи считают, что жить в нем нельзя, при этом население Магнитогорска растет. Причиной тому – металлургический комбинат, который обеспечивает рабочие места и отвратительную экологию.

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