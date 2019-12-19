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Небоскреб в "Москва-Сити" станет самым высоким жилым зданием в Европе

19 декабря 2019 г. 315

Небоскреб One Tower в ММДЦ "Москва-Сити" станет самым высоким жилым зданием в Европе. Высота башни составит 400 метров.

Небоскреб появится около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Работы идут по графику и в круглосуточном режиме, написал в своем Instagram заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В высотке будет 104 этажа – 101 наземный и три подземных. Количество квартир – 1507.  

Ранее сообщалось, что One Tower будет выше башни "Федерация" на 60 метров. Это будет первая башня с квартирами – до этого в "Москва-Сити" строили лишь апартаменты. На сотом этаже будет предусмотрена смотровая площадка.

Помимо квартир в здании будет фитнес-центр с бассейном, детский клуб, кафе, рестораны и магазины.

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