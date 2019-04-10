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Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц

10 апреля 2019 г. 939
Фото: © shutterstock.com

Небоскребы назвали одной из основной причин ежегодной гибели 100 миллионов птиц в США.

Американские орнитологи изучили основные источники угроз для птиц и составили список самых опасных с этой точки зрения городов страны.

Птицы умирают в результате ударов о здания, в основном это застекленные и освещенные небоскребы.

Самая опасная ситуация сложилась в насыщенном высотками Чикаго, сообщает ТАСС. Через этого город пролегает большинство миграционных маршрутов перелетных птиц – каждую весну и осень в городе "транзитом" бывает около 5 миллионов птиц 250 различных видов.

На второй строчке Хьюстон, на третьей – Даллас. Эти города также расположены на пути миграционных потоков. За ними следуют Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сент-Луис и Атланта.

Ученые отмечают, что птиц привлекает свет. Чтобы защитить их, экологи предлагают отключать на ночь электричество в зданиях. Пока это была разовая акция, в которой приняли участие несколько штатов.

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