Немцы, китайцы, французы. Кто еще приезжает в Москву на Новый год

Чаще других гостей из дальнего зарубежья в Москву на новогодние праздники приезжают туристы из Германии, Китая, Италии и Франции.

Что касается стран ближнего зарубежья, больше всего на Новый год в Москве оказалось белорусов. Лидерами среди российских регионов по числу бронирований номеров в столичных гостиницах стали Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области и Краснодарский край, рассказали РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Загрузка номерного фонда московских гостиниц на время праздников составила 95%. Некоторые отели в центре заполнены на 100%.

В среднем в году загрузка столичных отелей составляет 77% - это сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.