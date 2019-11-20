Никита Михалков попросил московскую мэрию спасти киноцентр "Соловей"

Режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.

Никита Михалков считает, что выкуп здания столичными властями позволит наполнить здание профильными арендаторами и превратить в Дом творчества молодежи, разместив там кружки, студии и съемочные павильоны. Также режиссер предлагает реконструировать летний кинотеатр на крыше и благоустроить территорию вокруг. Мэр уже поручил "срочно рассмотреть возможные варианты", пишет издание The Village.

В октябре появилась информация, что кинотеатр "Соловей" может закрыться 15 ноября, позднее стала фигурировать дата 2 декабря. К этому сроку арендаторы должны освободить помещение. На месте кинотеатра хотят построить апарт-комплекс. Закрытие киноцентра вызвало общественный резонанс, в интернете появилась петиция в защиту "Соловья". Сам союз кинематографистов получил более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, которые обеспокоены ситуацией.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что направит московскому мэру запрос по поводу ситуации вокруг строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра "Соловей". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь призвал провести конкурс по кинотеатру. По его словам, такие знаковые проекты надо обсуждать и принимать решения с учетом мнения жителей.

Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.