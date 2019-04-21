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Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

21 апреля 2019 г. 735
Фото: Larina Marina/Shutterstock.com

Служба спасения выехала на не совсем обычное задание.

Группа эко-активистов объявила об уборке мусора на острове Кораблик, расположенном недалеко от Новосибирска. Мусор действительно был собран, но по неизвестным причинам вывозить мешки с ним с острова не стали.

                                                                                                                                                                                  Фото:vk.com/mass54

Мешки бросили прямо на берегу, мусор из них разносился ветром по острову и попадал в воду. Представители аварийно-спасательной службы были вынуждены провести повторный сбор мусора. Мусор был вывезен с острова, а в дальнейшем его заберут городские службы.

«Если уж нашлись силы, время и желания убрать за другими, то было бы логично так же решить и вопрос по вывозу мусора с острова», отметили в аварийно-спасательной службе.

 

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