Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

В Москве открылись две новые площадки, где можно провести церемонию регистрации брака, - это старинные ресторан и лофт-пространство.

Москвичи теперь могут пожениться в ресторане 19313 года. Церемония будет проходить в залах с расписным потолком и мраморным фонтаном с золотыми рыбками. Сто лет назад в этом ресторане обедали актеры, известные литераторы и журналисты, сообщает сайт мэра Москвы.

Зарегистрировать брак можно и в лофт-пространсте на берегу Москвы-реки. Молодожены могут тут же сделать фотосессию у кирпичных стен с деревянными вывесками или же на фоне хрустальных люстр и панорамных окон, отмечается в сообщении.