Облик скандального памятника в Приамурье определит правительство области

Новый облик памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в приамурском поселке, на котором было размещено панно с изображением натовских солдат, определит специальный совет правительства Амурской области.

В настоящее время панно, на котором изобразили солдат НАТО с автоматами М-16, демонтировано.В районной администрации говорили, что новое изображение на памятнике появится к 20 августа, но сейчас стало известно, что новый облик памятник обретет позже.

История наделала шума – сначала возмутились местные жители, затем депутат, потом последовали публикации в СМИ, после которых свою проверку организовала прокуратура.

Сейчас специалисты ведут работы по восстановлению покрытия памятника, а специальный совет, созданный в правительстве Амурской области, утвердит новое панно, сообщила РИА Новости глава Тындинского района Тамара Лысакова.

Ранее исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщила агентству, что на новом панно, возможно, вовсе не будет изображений военных. Руководство компании-подрядчика, в свою очередь, рассказало, что отказалось от услуг дизайнеров, изобразивших натовских солдат.