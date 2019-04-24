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Около 15 тысяч замечаний поступило от участников реновации по первым шести проектам

24 апреля 2019 г. 448
Фото: Shutterstock.com

Об этом сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

 

«На сегодняшний день закончен сбор замечаний, в настоящее время готовится протокол об окончании публичных слушаний. За весь период к нам поступило около 15 тысяч замечаний и предложений», - сказала Юлиана Княжевская.

Каждое замечание и предложение будет отображено в протоколе, и сейчас они обрабатываются специалистами. До 15 мая будут опубликованы результаты первых публичных слушаний. Город постарается максимально учесть все замечания и предложения. Те, которые будут отклонены, получат обоснование.

11 апреля в Москве состоялись собрания участников публичных слушаний по первым шести проектам кварталов в рамках программы реновации. Речь идет о районах Северное Тушино, Солнцево, Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Митино и Ивановское.

Людей волнуют совершенно разные вопросы: одних – озеленение территорий, других – социальная и транспортная инфраструктура. Однако общими для всех шести районов стали вопросы, которые касаются непосредственно сроков переезда.

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