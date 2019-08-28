Около 25 млрд рублей требуется на рекультивацию свалок в Подмосковье

Чтобы рекультировать свалки в Московской области, необходимо около 25 миллиардов рублей, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, решить вопрос с ликвидацией накопленных отходов при наличии финансирования можно за два года, не растягивая на пятилетку.

«Если мы говорим о программе рекультивации 24 полигонов, то для этого необходимо 25 миллиардов рублей. Ещё 15 полигонов, которые должны быть закрыты, держим в уме», - сообщил журналистам Дмитрий Куракин в ходе пресс-тура на ООПТ «Сходненская».