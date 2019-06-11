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Около 60% застройщиков в Москве будут достраивать объекты по старым правилам

11 июня 2019 г. 379
фото: shutterstock.com

Примерно 36% застройщиков - это 20 тыс ДДУ и 12 млн кв м жилья перейдут на счета эскроу.

Примерно 60% московских застройщиков будут достраивать свои проекты по старым правилам, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Всероссийском совещании по долевому строительству.

По его словам, сейчас в городе действует 604 разрешение на строительство на 34 млн кв м общей площади, из них жилье порядка 70%.

"Из выданных разрешений по старой схеме будут работать примерно 60% застройщиков, это более 20 млн кв м и 120 тыс договоров долевого участия (ДДУ)", - сказал Марат Хуснуллин.  

По словам вице-мэра, примерно 36% застройщиков - это 20 тыс ДДУ и 12 млн кв м жилья перейдут на счета эскроу. Сегодня банки дают нам информацию, что из этих застройщиков к ним обратились  по 118 разрешениям на строительство. По нашим данным, мы вели тесную работу с застройщиками –  это еще плюс 100 разрешение. Глава стройкомплекса отметил, что шесть разрешений сейчас оцениваются как проблемные – это порядка 230 тыс кв м, что в масштабах рынка - немного. 

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Кроме этого, порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.

 

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