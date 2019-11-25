Оксана Федорова выступила за реконструкцию "Соловья"

Телеведущая и благотворительница Оксана Федорова поддержала реконструкцию столичного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.

"Для меня эта тема близка прежде всего потому, что долгие годы владельцы Киноцентра оказывали благотворительную помощь программам фонда @fedorovafond и сейчас активно участвуют в развитии культурных программ. Наша столица активно развивается, и по ключевым параметрам существующее здание уже давно устарело и морально, и физически, оно не соответствует современным пожарным нормам, не приспособлено для людей с особенностями", - написала Оксана Федорова в своем Instagram.

По ее словам, сейчас разработан проект строительства нового многофункционального центра, соответствующего современным нормам безопасности и комфорта для самой широкой аудитории. В нем будет пять кинозалов, детская актерская школа и реабилитационный спортивный центр с бассейном. "Новые залы будут оснащены не только современной техникой, но и оборудованием для детей и людей с ограниченными возможностями", - добавила она.

По мнению телеведущей, новый центр станет точкой развития и притяжения для киноиндустрии и в целом культурной жизни Москвы, а также новым центром для проведения благотворительных проектов и фестивалей.

Ранее режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить и сохранить киноцентр "Соловей", на месте которого хотят построить гостиничный комплекс.

В октябре появилась информация, что кинотеатр "Соловей" может закрыться 15 ноября, позднее стала фигурировать дата 2 декабря. К этому сроку арендаторы должны освободить помещение. На месте кинотеатра хотят построить апарт-комплекс. Закрытие киноцентра вызвало общественный резонанс, в интернете появилась петиция в защиту "Соловья". Сам союз кинематографистов получил более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, которые обеспокоены ситуацией.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что направит московскому мэру запрос по поводу ситуации вокруг строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра "Соловей". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь призвал провести конкурс по кинотеатру. По его словам, такие знаковые проекты надо обсуждать и принимать решения с учетом мнения жителей.

Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.