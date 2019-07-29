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Омская хрущевка оказалась старинным особняком

29 июля 2019 г. 284
Фото: © shutterstock.com

Удивительную находку совершили в Омске при ремонте совершенно заурядной хрущевки: под слоем штукатурки обнаружился дореволюционный особняк.

Пятиэтажку на Красном Пути решили отремонтировать к приезду президента Владимира Путина. Когда с фасада здания удалили старую штукатурку, увидели, что основу пятиэтажки составляет кирпичный двухэтажный особняк с интересными окнами и каменными наличниками, пишет паблик "ВООПИК Омск | Общество охраны памятников" в соцсети "ВКонтакте". В советские годы была сделана надстройки из шлакоблочного кирпича.

Фото: © "ВООПИК Омск | Общество охраны памятников"

Авторы публикации опасаются, что особенность дома при ремонте не учтут и снова превратят в типовую хрущевку.

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