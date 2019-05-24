Омское метро законсервируют "мокрым" способом

Недостроенный участок омского метро решили законсервировать "мокрым" способом, чтобы снизить расходы на содержание объекта.

Недостроенные объекты заполнят цементно-песчаным раствором и бетонитовой глиной, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий.

При этом на станциях "Библиотека имени Пушкина", "Заречная" и "Кристалл" завершат работы на ранее начатых конструкциях. Их также оборудуют системой вентиляции, освещения, водоотведения. Это позволит использовать станции в дальнейшем, когда будет принято соответствующее решение.

Смесью заполнят участок перегонного тоннеля протяженностью 750 метров. Попасть в тоннель после консервации будет невозможно.