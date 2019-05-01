ГлавнаяГородОпрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

1 мая 2019 г. 220
Фото: Viktor Gladkov/Shutterstock.com

Лишь 7% россиян останутся верны традициям и пойдут на майские на шашлыки.

В этом году майские праздники выдались длинными – россияне отдыхают с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая. Многие берут несколько дней отпуска между праздниками, получая полноценный отпуск. Редакция Вести.Недвижимость решила выяснить, как собираются провести эти праздники наши читатели. Для этого в апреле 2019 года на сайте проводился опрос, в котором приняли участие 996 респондентов.

Оказалось, что каждый третий ответивший (31,4%) не планирует никуда ехать, а собирается остаться дома и как следует отдохнуть. Почти четверть респондентов (24,8%) отправятся на дачу, а около 7% останутся верны традициям и пойдут на шашлыки.

Каждый десятый респондент будет отдыхать в другой стране или другом городе: узнать, во сколько обойдется аренда домика на российском курорте можно также из нашего материала.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>