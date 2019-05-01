Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

В этом году майские праздники выдались длинными – россияне отдыхают с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая. Многие берут несколько дней отпуска между праздниками, получая полноценный отпуск. Редакция Вести.Недвижимость решила выяснить, как собираются провести эти праздники наши читатели. Для этого в апреле 2019 года на сайте проводился опрос, в котором приняли участие 996 респондентов.

Оказалось, что каждый третий ответивший (31,4%) не планирует никуда ехать, а собирается остаться дома и как следует отдохнуть. Почти четверть респондентов (24,8%) отправятся на дачу, а около 7% останутся верны традициям и пойдут на шашлыки.

Каждый десятый респондент будет отдыхать в другой стране или другом городе: узнать, во сколько обойдется аренда домика на российском курорте можно также из нашего материала.