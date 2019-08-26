Оригинальное покрытие: Парящий мост в Зарядье обновят к 1 сентября

Деревянный настил Парящего моста в Зарядье покрывали маслом, которое наносилось при строительстве сооружения. Работы планируют завершить к 1 сентября, рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых деревянное напольное покрытие Парящего моста (сейчас он недоступен для посетителей) выкрашено в серый цвет. Пользователи возмутились таким ремонтом, посчитав, что коммунальщики нарушили первоначальный замысел архитекторов. Сам мост назвали "жертвой маляров-коммунальщиков".

В ведомстве рассказали, что "Гормост" в рамках регламентных работ производит покраску напольного покрытия Парящего моста. Подобные работы производятся два раза в год. Также в департаменте заверили, что мост покрыли террасным маслом, которое наносили и при строительстве.

"Это делается для защиты древесины напольного покрытия. Покрывается древесина террасным маслом Biofa - это оригинальное покрытие, которое наносилось при строительстве Парящего моста. Масло цветное, соответствует серому цвету. К 1 сентября работы по покраске будут завершены", - отметили в пресс-службе.

Парящий мост в Зарядье уникальное сооружение, которое представляет собой смотровую площадку в виде буквы "V". В основе конструкции — не имеющая ни единой опоры семидесятиметровая смотровая площадка с высокими стеклянными ограждениями.

Высота над водой в центральной точке площадки — 15 метров. Протяженность моста — 244 метра, вес — 3,7 тыс тонн. Несущая конструкция моста выполнена из предварительно напряженного бетона, декоративные элементы — из металла, а напольный настил прогулочной зоны — из лиственницы.