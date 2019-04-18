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Отопление в Москве отключат в конце апреля

18 апреля 2019 г. 136
Фото: © shutterstock.com

Отопление в столичных квартирах и нежилых помещениях отключат в конце апреля – начале мая.

Как только температура воздуха в течение пяти суток установится в районе плюс 8 градусов и выше, тепло начнут отключать, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил также, что отопление в текущем сезоне было включено 25 сентября.

В этом году системы также будут готовы к этому сроку, но все зависит от погоды, добавил чиновник. Отопление в Москве включают, когда температура воздуха опускается ниже плюс 8 в течение пяти дней.

Бирюков также сообщил, что пока столица не может обойтись без плановых отключений горячей воды, хотя системы обновляются: еще несколько лет назад воду отключали на 21 день, теперь же этот срок сокращен до 10 дней.  Плановые отключения горячей воды начнутся сразу после прекращения подачи тепла – то есть в середине мая.

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