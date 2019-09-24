Отопление включили в каждом втором московском доме

Теплом в настоящее время обеспечены 45% жилых домов Москвы и почти 100% социальных объектов, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"По состоянию на 8:00 24 сентября 2019 года подключило к теплу 27 148 объектов Москвы. В частности, теплом обеспечены 14 774 жилых зданий (45% от общего количества) и 7 705 социальных объектов (97,9% от общего количества), в том числе школ 3013 (98,5%), детских садов – 2410 (100%), больниц 1446 (97%), поликлиники – 836 (96%)", - рассказали Вести.Недвижимость в пресс-службе.

Что касается офисных и торговых помещений, то только 16% таких объектов (4 669) пока обеспечены теплом. В случае отсутствия тепла на подключенных объектах специалисты в оперативном порядке оказывают техническую помощь и совместно с коммунальными службами устраняют неполадки добавил руководитель Центрального диспетчерского управления компании Валерий Маслов.

В понедельник ПАО "МОЭК" по распоряжению правительства Москвы приступило к подаче тепла в столице. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности. В московские школы, детские сады и больницы тепло пришло уже в конце прошлой недели.

Начало отопительного периода устанавливает местное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение пяти дней. Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Из-за холодной погоды жители столицы на "собачий холод" и ледяные батареи в своих квартирах. В ход идут обогреватели, кондициониры, которые теперь активно работают в теплом режиме, а также шерстяные носки и свитера, пользователи соцсетей также выкладывают фото с хэштегом "Я/Мы отопление", чтобы тепло скорее пришло в их дом.