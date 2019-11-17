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Париж закрыли для цирков с дикими животными

17 ноября 2019 г. 304
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Парижские власти запрещают доступ циркам, имеющим в своей программе номера с дрессированными дикими животными.

Постановление одобрили депутаты Совета французской столицы. С 2020 года цирки с дикими животными лишат разрешений занимать в городе площадки, на которых в дни праздников и школьных каникул размещаются шапито.

Власти готовы оказать финансовую помощь цирковым коллективам, чтобы те переделали свои программы.

При этом решение не касается двух цирков. Один из них – "Буглионе" – располагает собственным зданием и как собственник не попадает под решение относительно цирковых площадок. Второй – цирк "Грюсс" – пообещал отказаться от использования в своих номерах диких животных, передает ТАСС.

В ноябре 2018 года из зверинца одного из цирков на юге Парижа сбежала молодая тигрица. Животное добралось до центра города и было застрелено директором цирка недалеко от Эйфелевой башни, популярного туристического места. Тогда обошлось без пострадавших, но реакция общественности и мэрии французской столицы была настолько бурной, что цирк отказался от использования диких животных.

Опросы, проведенные среди французов, показали, что две трети населения страны выступают против использования диких животных в цирках.

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